ناسا تجري تجربة تاريخية لتغيير مسار كويكب لإنقاذ الأرض في المستقبل

قبل 15 دقيقة

لأول مرة في التاريخ، أطلقت "ناسا" مسبارها الفضائي المسمى "دارت" متجها إلى كويكب يسمى "دايمورفوس" وهو كويكب صغير يدور حول كويكب أكبر منه اسمه "ديديموس" وتهدف التجربة إلى تغيير مدار الكويكب الصغير، ولا يشكل هذا الكويكب أي خطر على الأرض، وهذه التقنية أحد الحلول لمواجهة أي كويكب خطير متجه نحو الأرض.