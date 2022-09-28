هل تثق في الديمقراطية كنظام حكم؟

قبل 51 دقيقة

لكن ربما بعض سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتفقون مع هذا الرأي. مواطنون في تسع دول عربية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة الى الأراضي الفلسطينية، قالوا إنهم فقدوا ثقتهم بقدرة الديموقراطيات على تحقيق الاستقرار، حسب نتائج استطلاع العالم العربي لعام 2022 الذي قامت به شبكة أبحاث الباروميتر العربي، لصالح قناة بي بي سي نيوز، والذي تم خلاله اجراء مقابلات مع نحو 23,000 شخص. فما الأسباب التي تؤثر على ثقة الشباب في الديموقراطية؟