هل تثق في الديمقراطية كنظام حكم؟
هل تثق في الديمقراطية كنظام حكم؟
الديموقراطية أو حكم الشعب أحد أشهر أنظمة الحكم على وجه الأرض وأقلها سوءا أو أحسنها حسب مجلس كارنيغي للأخلاقيات في الشؤون الدولية.
لكن ربما بعض سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يتفقون مع هذا الرأي. مواطنون في تسع دول عربية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة الى الأراضي الفلسطينية، قالوا إنهم فقدوا ثقتهم بقدرة الديموقراطيات على تحقيق الاستقرار، حسب نتائج استطلاع العالم العربي لعام 2022 الذي قامت به شبكة أبحاث الباروميتر العربي، لصالح قناة بي بي سي نيوز، والذي تم خلاله اجراء مقابلات مع نحو 23,000 شخص. فما الأسباب التي تؤثر على ثقة الشباب في الديموقراطية؟
لمشاهدة حلقات بي بي سي إكسترا السابقة، الرجاء زيارة هذا الرابط