"البرص المصري" يغزو جنوب إسرائيل ويقضي على الأبراص المحلية..ومصر تؤكد أنه "مسالم وغير مؤذ"

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حذرت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، إن هناك تهديدا حقيقيا يشكله ظهور البُرص المصري في جنوب إسرائيل، مؤكدة أنه من الأنواع العدوانية ويتبول على الأطعمة في المنازل ما يهدد صحة المواطنين والنظام البيئي. وفي هذا الصدد رد، أمين لجنة مبيدات الآفات في معهد وقاية النباتات، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، إن البرص المصري مسالم وغير مؤذ.