الرئيس الجزائري يدعو ملك المغرب رسميا للقمة العربية..فهل سيلبي محمد السادس الدعوة؟

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العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر المغربية ليست على ما يرام فهي مقطوعة منذ أكثر من عام، ومع ذلك دعا رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون العاهل المغربي محمد السادس إلى القمة العربية المرتقبة في الجزائر مطلعَ شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.