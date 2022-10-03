بي بي سي إكسترا: هل يجب فرض ضرائب على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي؟

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بي بي سي إكسترا: هل يجب فرض ضرائب على المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي؟

قبل ساعة واحدة

حوالي خمسِ مئة مؤثر وصانعِ محتوى من الوطن العربي اجتمعوا في الأردن يوم أمس وحتى بعد غد الأربعاء في ملتقى نظمته وزارة السياحة لمناقشة أهمية المؤثرين كبديل أو مساند للإعلام التقليدي.

وكان المؤثرون وصناع المحتوى الأردنيون قد نظموا مؤخرا حملة "أنا مؤثر" لمطالبة الحكومة،التي فرضت عليهم دفع الضرائب، بالاعتراف بنشاطهم كمهنة واعتماد تجمعهم كنقابة.

وهو المطلب الذي لم ترد عليه الحكومة حتى الآن.