إعصار إيان المدمر يضرب ساحل فلوريدا ويسبب دمارا واسعا

قبل 11 دقيقة

اجتاح الإعصار "إيان" ساحل خليج ولاية فلوريدا الأميركية، ليضربها بعواصف عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة. وتسبب الإعصار في قطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية، وتم تعليق الدراسة في نحو ستين مؤسسة تعليمية، كما ألغت شركات الطيران أكثر من ألفي رحلة جوية بسبب الأحوال الجوية.