كأس العالم 2022: لماذا يشارك منتخب الدنمارك بقمصان باهتة في مونديال قطر؟

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قرر المنتخب الدنماركي أن يرتدي لاعبيه قمصانا باهتة في مونديال 2022 كوسيلة احتجاج ضد سجل قطر في حقوق الإنسان ومعاملتها للعاملين المهاجرين. قائد منتخب إنجلترا قرر أن يرتدي شارة مكتوب عليها "حب واحد" ضد التمييز.