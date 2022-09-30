بوتين يعلن رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا.. وزيلنسكي يطلب الانضمام السريع للناتو

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يطلب عضوية سريعة في الناتو. جاء ذلك بعد أن تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحماية الأراضي الروسية بما فيها المقاطعات الأوكرانية التي تحتلها قوات بلاده.