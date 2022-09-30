تشييع جثمان ريان سليمان بعد وفاته بسكتة قلبية، والجيش الإسرائيلي ينفي مسؤوليته

قبل ساعة واحدة

شيع مئات الفلسطينيين جثمان الطفل ريان سليمان الذي توفي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم أثناء تنفِذ قوات إسرائيلية عملية تمشيط هناك. وتتهم أسرته الجنود الإسرائيليين بالتسبب في وفاته فيما نفى الجيش الإسرائيلي وجود أي صلة له بالأمر.

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