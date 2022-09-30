عبد الرزاق الخلّولي: الاتحاد العام للشغل كانت لديه مواقف مضطربة

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عبد الرزاق الخلّولي: الاتحاد العام للشغل كانت لديه مواقف مضطربة

قبل 14 دقيقة

قال عبد الرزاق الخلّولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو إنّ المرسوم الذي عدّل القانون الانتخابي الذي صدر مؤخراً في بلاده لم يقصِ أحداّ وإنّه كفل الترشّح للانتخابات القادمة لجميع الفئات "كل حسب إمكانياته وإنّ العبرة بالمنافسة" حسب رأيه

ونفى المحامي عبد الرزاق الخلّولي أنّ يكون النهج الذي يتّبعه الرئيس التونسي قيس سعيّد نهجاً إقصائياً، مشدّدا علي ضرورة بناء مؤسسات جديدة وتغيير المؤسسات القديمة "المرتبطة في أفكارها وبرامجها بالمنظومة الفاشلة القديمة" حسب تعبيره

وأعرب رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو عن احترامه للاتحاد العام للشغل التونسي ولكنه في ذات الوقت انتقد مواقفه التي وصفها بالمضطربة إلى اليمن تارة وإلى اليسار تارة أخرى بل " استخدم صلاحياته كمدافع عن العمّال للضغط على الحكومة وعلى الرئيس قيس سعيّد" حسب رأيه

كيف ينظر رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو لموقف الرافضين للمشاركة في الانتخابات المرتقبة؟ ومن يتحمّل مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد؟ وما قوله في توقيت الاتهام الموجه لبعض قيادات النهضة بالضلوع في إرسال بعض التونسيين للمشاركة في الحرب في سوريا؟