"دنيانا": حقوق ضائعة؟

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"دنيانا": حقوق ضائعة؟

قبل 19 دقيقة

على الرغم من وجود قوانين تدافع عن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية ، إلا أنّ الواقع في الدول العربية لا يشبه هذه المواد الدستورية.

في مرحلة التعليم وعلى الرغم من الدعوة إلى تعليم دامج، يصطدم ذوو الإعاقة بسياسات قبول تمييزية، ومناهج تربوية لا تراعي ظروفهم، ومراكز تربوية غير مجهزة وغيرها من العقبات.

ومع الانتقال إلى سوق العمل، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عقبات وتحديات أخرى. فالكثير من المؤسسات الخاصة ترفض توظيف الاشخاص ذوي الإعاقة الجسدية وتتعامل معهم على أنهم غير مؤهلين للعمل ولتحمل المسؤوليات.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نتحدث عن العقبات والتحديات التي تواجه هؤلاء الأشخاص في مرحلة التعليم والعمل مع مشاركات لهنّ تجاربهنّ الخاصة وهنّ أمال شريف ناشطة ومدافعة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من لبنان، أميرة كريكر لاجئة ومصابة بمرض التصلب اللويحي من سوريا، وغالية الشباهي رئيسة منظمة طوق الياسمين لذوي الإعاقة من ليبيا. إضافة إلى غيداء الرشيدي باحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية من اليمن.