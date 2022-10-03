حادث إندونيسيا: مقتل 125 وجرح 320 آخرين في يتدافع وأعمال شغب عقب مقابلة في كرة القدم
حادث إندونيسيا: مقتل 125 وجرح 320 آخرين في يتدافع وأعمال شغب عقب مقابلة في كرة القدم
قالت تقارير إندونيسية إن ما لا يقل عن 125 شخصا قتلوا في تدافع وأعمال شغب خلال مقابلة لكرة القدم في الدوري الإندونيسي، بملعب في مقاطعة جاوة وسط البلاد، بينما أعلنت الشرطة أنها تحقق في الأسباب.
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