التغيّر المناخي يحرم المغرب من التمر والعسل

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التغيّر المناخي يحرم المغرب من التمر والعسل

قبل 24 دقيقة

يمر المغرب بأسوأ موجة جفاف منذ عقود، حيث تراجع معدل المياه الصالحة للشرب بالنسبة للفرد إلى حوالي ربع كميته بين عامي 1960 و2020 بحسب البنك الدولي.

يتوقع البنك الدولي أيضا أن محصول الحبوب سيكون ضعيفا هذه السنة، وأن الجفاف سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.

الشباب المغربي يدرك حجم المشكلة.

يظهر هذا جليا في تقرير اليونيسيف الذي يبيّن أن أغلب الشباب المغربي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، يدركون تداعيات تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك يطالب 76% منهم بإجراءات حكومية للحد منها.

حلقة بي بي سي إكسترا هذا الأسبوع تأخذكم إلى "زاكورة" في جنوب المغرب، حيث يموت شجر النخيل ويتناقص محصول التمر بسبب الجفاف.

نذهب أيضا إلى "انزركي" غربي البلاد، حيث يموت ملايين النحل في واحدة من أكبر وأقدم مزارع النحل التقليدية في العالم.

يشاركنا الحديث في الاستديو محمد إدريسي، الذي أمضى 10 سنوات في العمل التطوعي ويحاول توفير المياه لسكان المناطق النائية في المغرب، عن طريق بمبادرة اسمها "سقيا".

كما تنضم إلينا الناشطة البيئية نادية حمايتي للحديث عن تداعيات الجفاف على بعض المناطق الأخرى في المغرب.

وإن كنتم لم تتذوقوا الـ"أملو" بعد، يدعوكم فريق إكسترا للتعرف على هذا المنتج المغربي التقليدي وحلو المذاق في نهاية الحلقة. فصناعة الأملو أيضاً تتأثر بموجة الجفاف.

إعداد وتقديم: سيف الدين رباعي

مونتاج: نديم دمشقية وفرح دعجة

رئيسة التحرير: أريج زيّات