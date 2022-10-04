قمة المناخ 2022: الملك تشارلز الثالث لن يحضر القمة الأممية في مصر
قمة المناخ 2022: الملك تشارلز الثالث لن يحضر القمة الأممية في مصر
ذكرت صحف بريطانية أن الملك تشارلز الثالث لن يحضر قمة المناخ "كوب 27" المقرر عقدها في نوفمبر في شرم الشيخ المصرية وذلك بعد اعتراض رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس على مشاركته.. مما أثار جدلا بسبب نشاطه في قضية البيئة
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