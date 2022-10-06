في بريطانيا: الشباب يشعرون بالوحدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية

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في بريطانيا: الشباب يشعرون بالوحدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية

قبل 22 دقيقة

وجد مسح أجرته جمعية خيرية في بريطانيا أن نسبة كبيرة من الشباب يشعرون بالوحدة لأن دخلهم لا يكفي للصرف على نشاطات تتطلب الاختلاط مع الآخرين مثل الخروج للمطاعم أو المشاركة في نشاطات رياضية ..

الدراسة التي شارك فيها ألفا شخص تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وخمسة وعشرين سنة وجدت أن 95% منهم قالوا إن الأزمة الاقتصادية زادت من شعورهم بالوحدة.

والشباب ليسوا الفئة العمرية الوحيدة المتضررة فالكبار في العمر كثيرا ما يشعرون بالوَحدة بعد التقاعد من العمل وتقليص دائرة الأصدقاء والمعارف..

فإلى أي مدى تؤثر الوَحدة على نفسية الفرد؟ بسمة كراشة تحدثت مع نبيه وهو صحفي متقاعد مقيم في جنيف