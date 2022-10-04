جائزة نوبل..السويدي سفانتي بابو يفوز بها في الطب لفكه الشفرة الجينية لإنسان النياندرتال

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حاز العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل للطب، لأبحاثه في مجال التطور البشري، وفك الشفرة الجينية لإنسان النياندرتال البدائي المنقرض، وأظهر أن بعض جيناته لا تزال موجودة في الإنسان المعاصر على خلاف ما كان يُعتقد سابقا.