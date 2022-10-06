أردوغان..تركيا تستدعي سفير السويد بسبب السخرية من الرئيس في برنامج تلفزيوني
أردوغان..تركيا تستدعي سفير السويد بسبب السخرية من الرئيس في برنامج تلفزيوني
استدعت وزارة الخارجية التركية سفير السويد، ستافان هيرستروم، بعد عرض فقرة ساخرة عن أردوغان في برنامج تلفزيوني فكاهي على قناة حكومية، حيث اعتبرت الوزارة أن المحتوى مسيء لأردوغان وتركيا.
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