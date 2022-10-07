كأس العالم 2022: ميسي يعلن الخبر الحزين.."هذا هو المونديال الأخير لي"
كأس العالم 2022: ميسي يعلن الخبر الحزين.."هذا هو المونديال الأخير لي"
تفاجأ محبو نجم منتخب التانغو، ليونيل ميسي، بخبر إعلان البرغوث عن ظهوره الأخير في بطولات كأس العالم. فقد أعلن في مقابلة مع قناة أرجنتينية أن بطولة كأس العالم في قطر 2022 ستكون آخر مشاركة له.
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