سور مدرسة المعتمدية.. وفاة تلميذتين في أول أيام الدراسة في مصر

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سور مدرسة المعتمدية.. وفاة تلميذتين في أول أيام الدراسة في مصر

قبل ساعة واحدة

سيطرت أجواء الحزن في أول أيام العام الدراسي الجديد في مصر على أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وقوع حادثتين بمدرستين مختلفتين كانت أولهم وفاة طالبة جراء انهيار سور إحدى المدارس عليها وثانية وفاة طلبة أخرى نتيجة سقوطها من الطابق الثالث للمدرسة

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