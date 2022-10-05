نجل رئيس أوغندا يعرض 100 بقرة "مهرا" لرئيسة الحكومة الإيطالية المقبلة!
نجل رئيس أوغندا يعرض 100 بقرة "مهرا" لرئيسة الحكومة الإيطالية المقبلة!
أعرب "موهوزي كاينيروغابا"، نجل الرئيس يوويري موسيفيني، عن استعداده تقديم 100 بقرة مهرا للزواج من "جورجيا ميلوني" التي تعمل على تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة. جاء ذلك بالتزامن مع تغريدات استفزازية تضمنت اقتراح توحيد كينيا.
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