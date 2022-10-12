بايدن سيراجع العلاقات الأمريكية مع السعودية بسبب قرار خفض إنتاج النفط..والسعودية ترد
بايدن سيراجع العلاقات الأمريكية مع السعودية بسبب قرار خفض إنتاج النفط..والسعودية ترد
قال البيت الأبيض إنه سيراجع العلاقات الامريكية السعودية، ويتخذ ضدها إجراءات، وهذا على خلفية القرار الذي اتخذته منظمة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط وأثار غضب الأمريكيين.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.