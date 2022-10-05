مونديال قطر: كبرى المدن الفرنسية تقاطع مباريات كأس العالم
مونديال قطر: كبرى المدن الفرنسية تقاطع مباريات كأس العالم
أعلنت العاصمة الفرنسية باريس انضمامها إلى عدة مدن في الامتناع عن عرض مباريات مونديال قطر 2022 على شاشات عملاقة. وبرر رؤساء بلديات المدن الفرنسية قرارهم بمسألة حقوق الإنسان وما يشاع عن أعداد كبيرة من الوفيات بين العاملين في منشآت المونديال القطري وملاعبه الثمانية
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