عراقي يتزوج ابنة الحاكم اليميني لمقاطعة أونتاريو الكندية

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رد ضابط الشرطة العراقي الكندي محمد هادي كمونة على انتقادات عقب زواجه من كايلا فورد ابنة حاكم مقاطعة أونتاريو دوغ فورد الذي يتبع سياسة متحفظة ضد المهاجرين. وقال كمونة إن سياسة فورد معتدلة وتصب في مصلحة المهاجرين والبلد.

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