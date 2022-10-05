مؤتمر المناخ 2022 في مصر: حملة ضد كوكاكولا بعد إعلان رعايتها للمؤتمر

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مؤتمر المناخ 2022 في مصر: حملة ضد كوكاكولا بعد إعلان رعايتها للمؤتمر

قبل 49 دقيقة

انتقد ناشطون بيئيون اتفاقا وقعته مصر مع شركة كوكاكولا لرعاية مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" الذي يعقد في شرم الشيخ الشهر المقبل. وتعتبر كوكاكولا من أكثر الشركات إنتاجا للبلاستيك.

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