محمد الشوربجي "الإنجليزي" يهزم شقيقه مروان الشوربجي "المصري" في نهائي بطولة الاسكواش

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حول الإنجليزي من أصل مصري محمد الشوربجي تأخره إلى فوز 3 - 1 على شقيقه المصري مروان الشوربجي ليحرز لقب بطولة سان فرانسيسكو للاسكواش الليلة الماضية. كان محمد الشوربجي قد أثار جدلا واسعا بعد اختياره تمثيل انجلترا بدلا من مصر في البطولات الدولية.