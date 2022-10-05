محمد الشوربجي "الإنجليزي" يهزم شقيقه مروان الشوربجي "المصري" في نهائي بطولة الاسكواش
محمد الشوربجي "الإنجليزي" يهزم شقيقه مروان الشوربجي "المصري" في نهائي بطولة الاسكواش
حول الإنجليزي من أصل مصري محمد الشوربجي تأخره إلى فوز 3 - 1 على شقيقه المصري مروان الشوربجي ليحرز لقب بطولة سان فرانسيسكو للاسكواش الليلة الماضية. كان محمد الشوربجي قد أثار جدلا واسعا بعد اختياره تمثيل انجلترا بدلا من مصر في البطولات الدولية.
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