أمير قطر يغادر التشيك قبل ساعات من قمة المجموعة السياسية الأوروبية.. فما السبب؟
أمير قطر يغادر التشيك قبل ساعات من قمة المجموعة السياسية الأوروبية.. فما السبب؟
على الرغم من تأكيد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان أن الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني سيحضر القمة الأوروبية في براغ إلا أنه غادر قبل انعقادها بساعات. وذكرت صحف تشيكية أن الشيخ تميم غادر بسبب رفض قادة أوروبيين حضوره اجتماعات القمة.
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