يمني يفجر قنبلتين يدويتين داخل محل للصرافة وسط مدينة تعز

قبل 10 دقيقة

في مشهد كارثي لا يحدث إلا بالأفلام.. اقتحم مسلح يمني محل للصرافة بوسط مدينة تعز وكان ملثّمًا يرتدي زيًّا عسكريًّا وعلى كتفه سلاح رشاش وتوجه نحو موظف الصندوق، وبكل هدوء أخرج من جيبه قنبلتين يدويتين سحب مسمار الأمان للقنبلة الاولى وثم الثانية ولاذ بالفرار قبل ان تنفجران...