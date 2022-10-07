آمال الزين: مشروعنا يهدف إلى القطيعة مع القديم

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آمال الزين: مشروعنا يهدف إلى القطيعة مع القديم

قبل 42 دقيقة

أوضحت آمال الزين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أنّ تحالف قوى التغيير الجذري الذي يقوده حزبها يهدف إلى استكمال مهام الثورة وإكمال الاستقلال من خلال القطيعة مع ما وصفته بالمسار القديم المتمثل في التبعية في مختلف أوجهها بما في ذلك تبعية القرار السياسي. وأعربت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني عن تأييد حزبها لمواثيق لجان المقاومة وتراها قادرة على السير في طريق التغيير الجذري

وترى آمال الزين أنّ تحالف الحرية والتغيير لم يتبقّ منه إلا مجموعة الأربعة وهي الأحزاب التي شاركت في السلطة إبّان فترة تولّي رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وهي التي وقعت على اتفاقية جوبا التي وصفتها بالمشوهة كما تحالفت مع العسكر وتسعى للتسوية معه حسب تعبيرها.

وشككت آمال الزين في نوايا العسكريين بشأن رغبتهم في الانسحاب من المشهد السياسي الذي أعلن عنه رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان في وقت سابق.

فلماذا ترفض عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في السودان؟ وما هي تحفظاتها على موقف القوى الأقليمية والدولية من الأزمة في السودان؟ وكيف نتظر لتحالف حزبها مع حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور المسلحتين؟