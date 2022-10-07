السيسي وأحمد الطيب: ما حقيقة ما حدث بين الرئيس وشيخ الأزهر في احتفال المولد النبوي؟

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السيسي وأحمد الطيب: ما حقيقة ما حدث بين الرئيس وشيخ الأزهر في احتفال المولد النبوي؟

قبل ساعة واحدة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق لحظة دخول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قصر المنارة للمؤتمرات لحضور احتفالية المولد النبوي، حيث كان شيخ الأزهر ومسؤولون آخرون في انتظاره. هذا المشهد تعود المصريون على رؤيته كل سنة لكن احتفالية هذه السنة استوقفت انتباه الكثيرين، فما الأسباب؟

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