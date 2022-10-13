بي بي سي إكسترا:استمرارالغلق الجزئي للبنوك في لبنان

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بي بي سي إكسترا:استمرارالغلق الجزئي للبنوك في لبنان

قبل ساعة واحدة

في لبنان، طوابيرمن المودعين أمام البنوك للحصول على أموالهم، اضرابات موظفي البنوك الذين أصبحوا خائفين على سلامتهم ، ذلك أن الأزمة استفحلت إلى درجة أن بعض المودعين اقتحموا بنوكا للحصول على أموالهم المحجوزة منذ 2019 .

وصل الأمر إلى تدخل الشرطة والقضاء. نتيجة لذلك قرر بنك مصر هذا الأسبوع غلق جميع فروعه في البلد تمثلا بالبنوك اللبنانية التي قررت غلق أبوابها يوم الجمعة الماضي،