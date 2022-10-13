بي بي سي إكسترا:استمرارالغلق الجزئي للبنوك في لبنان
بي بي سي إكسترا:استمرارالغلق الجزئي للبنوك في لبنان
في لبنان، طوابيرمن المودعين أمام البنوك للحصول على أموالهم، اضرابات موظفي البنوك الذين أصبحوا خائفين على سلامتهم ، ذلك أن الأزمة استفحلت إلى درجة أن بعض المودعين اقتحموا بنوكا للحصول على أموالهم المحجوزة منذ 2019 .
وصل الأمر إلى تدخل الشرطة والقضاء. نتيجة لذلك قرر بنك مصر هذا الأسبوع غلق جميع فروعه في البلد تمثلا بالبنوك اللبنانية التي قررت غلق أبوابها يوم الجمعة الماضي،
واستمرّ الإقفال أربعة أيام لتزامنه مع نهاية الأسبوع والعطلة الرسمية بمناسبة عيد المولد النبوي. وعلى الرغم من الفتح الجزئي للمصارف إلا أن مسألة الإقفال والاقتحامات لم تلقَ حتى الآن حلاً نهائياً. الصحفي صبحي أمهز من بيروت تحدث إلى بعض أطراف الأزمة وأرسل إلينا هذا التقرير.