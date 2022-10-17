ما العراقيل التي تمنع بعض المصريين من التبرع بالأعضاء؟

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ما العراقيل التي تمنع بعض المصريين من التبرع بالأعضاء؟

قبل 42 دقيقة

تعتزم الحكومة المصرية إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط وأفريقيا بحسب التصريحات الرسمية. وتجري حاليا دراسة إضافة اختيار التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في بطاقة الرقم القومي على غرار ما يحدث في كثير من البلدان الآخرى.

كما أعلن عن إنشاء قاعدة بيانات تشمل من يحتاج زراعة أعضاء بشرية، وكذلك المتبرعين بما يسهل إجراء العمليات ومعرفة نسب النجاح ومتابعة نتائج الزراعة.

ورغم وجود الرغبة لدى الكثيرين بالتبرع بأعضائهم إلا أن هناك عراقيل تحول دون ذلك أحيانا ويأمل البعض في أن تخفف هذه الخطوة من معاناة كثيرين بحاجة ملحة إلى الحصول على الأعضاء بما يساعدهم على إنقاذ حياتهم والتخفيف من آلامهم.