BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
إكسترا إنجليش: هل تحب قراءة e-books؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: هل تحب قراءة e-books؟
قبل ساعة واحدة
الأكثر مشاهدة
2:15
فيديو,
تعقيم أفراس نهر إمبراطور المخدرات بابلو إسكوبار
, المدة 2,15
قبل 4 ساعة
1:12
فيديو,
عبد اللطيف رشيد: تنصيب الرئيس العراقي الجديد بعد عام من الجمود السياسي
, المدة 1,12
قبل 3 ساعة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
1:18
فيديو,
محتجان يلقيان الحساء على لوحة "عباد الشمس" الشهيرة لفان غوخ
, المدة 1,18
14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
0:41
فيديو,
برلماني تركي يحطم هاتفه بمطرقة احتجاجا على قانون "المعلومات المضللة"
, المدة 0,41
14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
7:32
فيديو,
حكم تونسي يعرض بيع كرة "يد الإله" لمارادونا في مزاد
, المدة 7,32
14 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
0:51
فيديو,
هتافات وانفجارات في حريق سجن "إيفين" بإيران
, المدة 0,51
قبل ساعة واحدة
4:01
فيديو,
روسيا وأوكرانيا: ما هي سيناريوهات استخدام السلاح النووي في أوكرانيا؟
, المدة 4,01
13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
فيديو,
مصر: "الشعب كان ينتظر هذه الفرحة"
4 يوليو/ تموز 2013
3:46
فيديو,
"أنا أطول رجل في غانا"
, المدة 3,46
11 أكتوبر/ تشرين الأول 2022