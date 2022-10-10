البرلمان العراقي.. نائب يثير جدلا بتصوير فيديو أثناء جلسة

قبل 43 دقيقة

تداول عراقيون فيديو، صوره النائب باقر الساعدي من ائتلاف دولة القانون، أثناء جلسة للبرلمان. الفيديو أثار جدلا لتركيزه على النائبة جوان عبدالله. مدير مكتب النائب قال لترندينغ إن الفيديو كان شاملا للجلسة لكن تم اجتزاؤه، وإن جهات سياسية تستهدف النائب.