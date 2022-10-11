المولد النبوي..حفل إنشاد بالدفوف ورقص "المولوية" في مسجد مصري يثير الجدل

قبل ساعة واحدة

قامت وزارة الأوقاف المصرية بتوقيف إمام المسجد ومفتش بإدارة الأوقاف المحلية لتقصيرهما الوظيفي والسماح بالحفل بما لا يتسق مع هيبة وجلال المسجد على حد قولها، وذلك بعد إقامة أمسية إنشادية بالدفوف ورقص "المولوية" في مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة.