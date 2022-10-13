جامعة الكويت..لماذا أثارت وفاة طالبة مصرية بكلية العلوم انتقادات للجامعة؟
جامعة الكويت..لماذا أثارت وفاة طالبة مصرية بكلية العلوم انتقادات للجامعة؟
موجة غضب وانتقادات لجامعة الكويت بعد أن أشارت في بيانها إلى وجود شبهة انتحار في وفاة طالبة مصرية بكلية العلوم. وقال المنتقدون إن تحديد السبب يعد من اختصاص النيابة العامة ووزارة الداخلية.
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