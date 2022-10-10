روسيا وأوكرانيا: قصف روسي يستهدف مدنا أوكرانية بعد تفجير جسر القرم

قبل 37 دقيقة

شن الجيش الروسي هجمات صاروخية على أنحاء متفرقة من أوكرانيا، من بينها أحياء للمدنيين في العاصمة كييف والعديد من المدن والبلدات الأخرى. ويقول مراسل بي بي سي في البلاد إن هذه الهجمات تعد الأكثر اتساعا التي تشنها روسيا على مناطق أوكرانية منذ الأسابيع الأولى من الحرب.