لماذا أعلنت أوكرانيا مقاطعتها بطولة العالم للإسكواش في مصر؟

قبل ساعة واحدة

أعلن الاتحاد الأوكراني للإسكواش عدم مشاركته في بطولة العالم للسيدات التي ستقام في مصر في شهر ديسمبر كانون الأول المقبل متهما مصر بدعم ما وصفه بـ "الاستفتاء الروسي الزائف". أما الخارجية المصرية فقد نفت إرسال أي مراقبين لمتابعة الاستفتاءات في أوكرانيا.