فيديو لتحرش جماعي في البصرة يهز المنصات العراقية

قبل ساعة واحدة

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة غضب، جرّاء تداول مقاطع فيديو من العراق وثق واقعة تحرش جماعي بفتيات، وتم تمزيق ملابسهن، وإحداهن فقدت الوعي في منتزه "قرنة لاند" بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق، لحين تدخل قوات الأمن العراقية للدفاع عنهم وإنقاذهم.

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