لماذا التقى بن زايد مع بوتين في هذا التوقيت من تأزم الوضع في أوكرانيا؟
لماذا التقى بن زايد مع بوتين في هذا التوقيت من تأزم الوضع في أوكرانيا؟
عكست لغة الجسد أثناء لقاء رئيس الإمارات محمد بن زايد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقاربا بين الزعيمين. وأشار مغردون إلى أن الإمارات قد تلعب دورا غير مسبوق في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.
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