"دنيانا" بين أوراق الرسائل
شكّلت الرسائل بين الأدباء نوعاً خاصّاً يعود إليه القارئ كمرجع توثيقي للحياة الخاصة لهؤلاء الأدباء من جهة، ومن جهة أخرى ليستمتع بالتعبير إلى الآخر عبر نصوص مكتوبة بحرفية قد تقول للحبيب ما يتمنّى قوله ويعجز عن كتابته.
"دنيانا" يمر على أبرز ما صنّف ضمن أدب الرسائل، تحديداً المكتوبة باللغة العربية منها، في جلسة أدبية تقارن موقع الرسائل قديماً مع التغير الذي فرضته التكنولوجيا على طريقتنا في التعبير. وفي هذه الحلقة التي شاركت فيها كل من نوال الحوار وهي شاعرة من سوريا، نضال أميوني وهي أستاذة في الآداب والإنسانيات من لبنان وميرا صيداوي وهي مخرجة وممثلة من فلسطين، تبادلن نصوصاً أثّرت بهنّ، كما تحدّثن عن تجاربهنّ الشخصية مع أدب الرسائل.
دنيانا الأربعاء الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش والساعة السابعة والنصف بتوقيت بيروت على التلفزيون والإعادة الجمعة الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش.