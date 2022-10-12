"دنيانا" بين أوراق الرسائل

قبل 29 دقيقة

"دنيانا" يمر على أبرز ما صنّف ضمن أدب الرسائل، تحديداً المكتوبة باللغة العربية منها، في جلسة أدبية تقارن موقع الرسائل قديماً مع التغير الذي فرضته التكنولوجيا على طريقتنا في التعبير. وفي هذه الحلقة التي شاركت فيها كل من نوال الحوار وهي شاعرة من سوريا، نضال أميوني وهي أستاذة في الآداب والإنسانيات من لبنان وميرا صيداوي وهي مخرجة وممثلة من فلسطين، تبادلن نصوصاً أثّرت بهنّ، كما تحدّثن عن تجاربهنّ الشخصية مع أدب الرسائل.