ما حقيقة الدكتوراه الممنوحة لمدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ؟
ما حقيقة الدكتوراه الممنوحة لمدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ؟
نشر موقع النادي الأهلي المصري خبرا عن منح مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ الدكتوراه الفخرية لجهوده في النادي وتاريخه الرياضي من قبل جامعة ديلفورد الأمريكية. ولكن الجامعة ليست معتمدة أو مسجلة في أمريكا وهو الأمر الذي أثار الانتقادات لعبد الحفيظ والنادي.
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