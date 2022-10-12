تيك توك تأخذ نحو 70% من الأموال الممنوحة للأطفال السوريين الذين يتسولون على منصتها

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

تيك توك تأخذ نحو 70% من الأموال الممنوحة للأطفال السوريين الذين يتسولون على منصتها

قبل 14 دقيقة

توصل تحقيق استقصائي أجرته بي بي سي نيوز إلى أن عملاق التواصل الاجتماعي، تيك توك، يحصل على ما يصل إلى 70% من التبرعات المقدمة عبر تطبيقه، إلى مئات الأسر النازحة التي تعيش في المخيمات السورية.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: