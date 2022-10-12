تيك توك تأخذ نحو 70% من الأموال الممنوحة للأطفال السوريين الذين يتسولون على منصتها
تيك توك تأخذ نحو 70% من الأموال الممنوحة للأطفال السوريين الذين يتسولون على منصتها
توصل تحقيق استقصائي أجرته بي بي سي نيوز إلى أن عملاق التواصل الاجتماعي، تيك توك، يحصل على ما يصل إلى 70% من التبرعات المقدمة عبر تطبيقه، إلى مئات الأسر النازحة التي تعيش في المخيمات السورية.
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