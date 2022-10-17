كأس الكونفدرالية الأفريقية: فريق الأخضر الليبي يدعي تعرض لاعبيه للتخدير في تنزانيا

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في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية المقامة حاليا، ادعى فريق الأخضر الليبي أن لاعبيه تعرضوا مساء السبت لمادة مخدرة بعد تناول العشاء في مكان إقامتهم بتنزانيا، وذلك قبل يوم من مباراتهم مع فريق عزام التنزاني.