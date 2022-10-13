صواريخ بريطانية متقدمة لأوكرانيا لصد الهجمات الصاروخية الروسية
صواريخ بريطانية متقدمة لأوكرانيا لصد الهجمات الصاروخية الروسية
بعد نقاش وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتقديم دعم إضافي لأوكرانيا في بروكسل. أعلنت الحكومة البريطانية تسليم صواريخ "أمرام" خلال الأسابيع القادمة، لتستخدم مع أنظمة الدفاع الجوي "ناسامس" التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها
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