حكم تونسي يعرض بيع كرة "يد الإله" لمارادونا في مزاد

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عبر دار مزادات بريطاني، يعرض الحكم الدولي السابق علي بن ناصر كرة القدم التي سجلها الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفا في شباك المنتخب الإنكليزي في كأس العالم في عام 1986. ويعد ذلك الهدف الأكثر جدلا في تاريخ كأس العالم فقد قال عنه مارادونا إنه تم بمساعدة "يد الإله". وتتوقع دار المزادات أن يصل سعرها إلى نحو 3 ملايين دولار.