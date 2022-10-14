جاسم الفلاحي: الغاز الناتج عن الصناعة النفطية مضر بالصحة

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جاسم الفلاحي: الغاز الناتج عن الصناعة النفطية مضر بالصحة

قبل 24 دقيقة

أقرّ جاسم الفلاحي وزير البيئة العراقي بوجود مشاكل تلوث بيئي نتيجة للصناعات النفطية في بلاده مشيراً إلى سعي وزارته إلى إدخال تقنيات جديدة لتلافي الأضرار التي سلّط الضوء عليها وثائقي قامت به بي بي سي حمل عنوان "تحت سماء مسمومة"

وقال وزير البيئة العراقي إنّ الفرق الرقابية التابعة لوزارته واجهت في السابق مشكلات تتعلق بمنعها من دخول مناطق صناعة النفط، ولكنه أضاف أنّ الوضع الآن يشهد تعاوناً أكبر من جانب وزارة النفط والحكومة العراقية مما أدّى الى تحقيق العديد من الإيجابيات.

وأكد جاسم الفلاحي توجيه إنذارات وغرامات ورفع قضايا ضد الجهات التي لا تلتزم بالمعايير البيئية مشيرأ إلى وجود مبدأ معروف يقضي بأن يدفع الملوِّث تكاليف إصلاح الأضرار التي تسببت فيها أنشطته، مشيراً إلى أنّ الدائرة القانونية بوزارة النفط هي المسؤولة عن متابعة تعويضات المتضررين

فماهي الأمراض الأكثر شيوعاً والتي يتسبب فيه الهواء الناتج عن حرق الغازات أو ما يسمى بالفلير؟ ولماذا لم تتم مراعاة الإجراءات اللازمة لحماية سكان المناطق القريبة من المناطق النفطية؟ وما هي أهمية تحالف الميثان الذي انضم إليه العراق وتبعاته على الوضع البيئي في بلاده؟