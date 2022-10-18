هل تشاركون في حملات التضمان المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

هل تشاركون في حملات التضمان المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي؟

قبل ساعة واحدة

لا يمر يوم دون أن يتم تداول مقاطع لنساء قررن دعم المتظاهرات الإيرانيات بطرق مختلفة.

آخر تلك المقاطع هو لمتسلقةإيرانية شاركت في بطولة أسيوية بكوريا الجنوبية دون غطاءالرأس.

أشاد المحتجون بما قامت به الشابة الناز ركابي ، ذات الثلاث و ثلاثين عاما

لكنها قالت على حسابها على إنستغرام إن حجابها وقع عن رأسها بالخطأو ليس عن قصد.

نساء عاديات، ناشطات ومشاهير عبر العالم نشرن مقاطع لهن و هن تقمن بقص شعرهن دعما للمحتجات في إيران على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، من بينهن الناشطة الحقوقية السودانية ميادة عادل و قد سألتها دينا موسى