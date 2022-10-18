"أوروبا حديقة وبقية العالم أدغال"..اتهامات بـ "العنصرية" لممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والإمارات تحتج على وصفه

قبل ساعة واحدة

انتقادات واسعة لتصريح جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وصف فيه أوروبا بـ "الحديقة" وبقية العالم بأنه "أدغال" وضرورة أن يقوم أصحاب الحديقة بحمايتها من "الأدغال" .

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