صحافيون شباب من المنطقة يكشفون عن جرائم كبيرة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

صحافيون شباب من المنطقة يكشفون عن جرائم كبيرة

قبل ساعة واحدة

أصبحت الصحافة الاستقصائية ضرورية لتعزيز الديمقراطية والمحاسبة. نجحت تاريخياً في إسقاط حكومات وسجن كبار المسؤولين أو إقالتهم. ما هو واقع هذه الصحافة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

في حلقة بي بي سي إكسترا نعرفكم على صحافيين شباب من المنطقة عملوا على تحقيقات كان لها أثراً كبيراً وحصلت على جوائز مهمة.

نشرت فاطمة عثمان من لبنان ورقية العبادي من سوريا تحقيقا بعنوان "كشافة المهدي: واقع تجنيد ميليشيات إيرانية الأطفال في سوريا ولبنان". التقرير نُشر على موقع درج الإلكتروني ونال جائزة سمير قصير عن فئة الطلاب للتحقيق المكتوب سنة 2022. تحدثنا مع كل من فاطمة ورقية عن ظروف العمل على التحقيق، أبرز نتائجه وأثره العام والخاص على حياتهما.

الصحفي السوداني الشاب فتح الرحمن الحمداني عمل على تحقيق "المدارس والسلاسل" لقناة بي بي سي عربي الذي كشف واقع تعذيب الأطفال في مدارس إسلامية منتشرة في السودان وتُعرف بالخلاوي. حصل التحقيق على الجائزة الذهبية في جوائز أريج السنوية للصحافة الاستقصائية لعام 2021 وأيضاً على جائزة "Royal Television Society Award" البريطانية لأفضل وثائقي لعام 2021. يُخبرنا فتح الرحمن عن تجربته الشخصية مع الخلاوي والتهديدات والمصاعب التي واجهته خلال العمل على التحقيق خصوصاً أنه اعتمد على تقنية التصوير السري.

مجدولين حسن، محررة النسخة العربية في الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية تعرّفنا على المصاعب التي تواجه الصحافيين الاستقصائيين في المنطقة وتحدد لنا بعض الخصائص التي تميّز العمل الاستقصائي عن غيره من الأعمال الصحفية.

تقديم: سيف الدين رباعي

إعداد: ديالا أحوش

مونتاج: فرح دعجة ونديم دمشقية