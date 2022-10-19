عائلة علاء عبد الفتاح تعتصم أمام الخارجية البريطانية للمطالبة بالإفراج عنه
عائلة علاء عبد الفتاح تعتصم أمام الخارجية البريطانية للمطالبة بالإفراج عنه
بدأت سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، اعتصاما أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية. وتقول سيف إنها ستستمر في اعتصامها حتى مؤتمر المناخ في نوفمبر/ تشرين الثاني آملة في الضغط على الحكومة البريطانية للتفاوض مع نظيرتها المصرية للإفراج عن علاء. وحصل علاء وشقيقتاه على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان الماضي.
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