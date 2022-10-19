عائلة علاء عبد الفتاح تعتصم أمام الخارجية البريطانية للمطالبة بالإفراج عنه

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بدأت سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح، اعتصاما أمام مقر وزارة الخارجية البريطانية. وتقول سيف إنها ستستمر في اعتصامها حتى مؤتمر المناخ في نوفمبر/ تشرين الثاني آملة في الضغط على الحكومة البريطانية للتفاوض مع نظيرتها المصرية للإفراج عن علاء. وحصل علاء وشقيقتاه على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان الماضي.